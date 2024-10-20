شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: إعلان مواعيد مباريات الدورى خلال ساعات.. وانتخابات رابطة الأندية نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن إعلان مواعيد مباريات الدوري للموسم الجديد 2024-2025 سيتم الكشف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ليالى السوبر المذاع على قناة أون تايم سبورتس " الإتحاد المصرى لكرة القدم أصدر

رخصا لجميع أندية الدوري وفقا للاشتراطات المحددة وهذا ضمن أختصاصات الجبلاية ".

وأشار أحمد دياب "لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية المحترفة تنص على إقامة إنتخابات لاختيار مجلس جديد قبل نهاية أكتوبر الحالى وسوف يتم فتح الباب لترسل الأندية مرشحيها".

وعلق أحمد دياب على عدم لعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصرا قائلا "كان يجب مراعاة الأمور التسويقية في ذلك، والأمور الآن اختلفت وكذلك الطقس وسترى كل الأندية خلال الموسم القادم تلعب في الموعدين الخامسة والثامنة مساء حيث وصلنا لأعلى عقود رعاية في تاريخ الدوري المصرى الممتاز فى ذلك التوقيت".

وأختتم أحمد دياب حديثه " الموسم الماضى تم رصد أكثر من شكوى للأندية على التحكيم وتأخر قرارات لجنة الانضباط واللجنتان يتبعان اتحاد الكرة ولا يمكننا سوى نقل مطالب الأندية إليه".



