تعرف على تفاصيل الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وبيراميدز على أون تايم سبورت

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قنوات أون تايم سبورتس تفاصيل إذاعة مباراة الزمالك وبيراميدزالمقرر في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم، الأحد، باستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى السوبر المصرى، ويسبقها الاستوديو التحليلي يقدمه الإعلامى إبرهيم عبد الجواد وضيوف الاستوديو المحللين أحمد حسام ميدو ومحمد فضل وأحمد فتحى، ومن الملعب محمد غانم ومعه أسامة عبدالكريم وتعليق بلال علام ومحمد الشاذلى.

الاستوديو التحليلى لمبارة الزمالك وبيراميدز

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم الأحد مع بيراميدز باستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا التى ستقام في الثامنة مساء اليوم.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

من المنتظر نقل بطولة السوبر المصري ومباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

وتضم قائمة الزمالك فى الإمارات كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك - أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.