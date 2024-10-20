شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: جمهور الأهلى اللاعب رقم 1.. ودوافعنا كبيرة للتتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين تعاهدوا على الفوز ببطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الفريق جاهز لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي البطولة، واللاعبين لديهم رغبة أكيدة في تقديم أفضل ما يمكن، لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وأشار إلى أن الأهلي يضم لاعبين مميزين، وجيلًا نجح في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، وهو ما يجعله مرشحًا بشكل دائم للمنافسة على كل البطولات والألقاب.

وأضاف: «الفريق يملك لاعبين أصحاب خبرات عديدة، وانضم إلينا أسماء مميزة في كل الخطوط، ووجودهم يمثل إضافة كبيرة، ويمنح ثقة أكبر، وبالتأكيد هدفنا تقديم أفضل ما يمكن من أداء ونتائج، لكي ننجح في حصد بطولة السوبر، وتلبية طموحات جماهيرنا التي لا تتوقف عن التتويج بالألقاب».

وأشار إلى أن كل العناصر الجديدة، وصلت إلى مرحلة كبيرة من الانسجام، وأن الموسم الحالي يشهد العديد من التحديات الصعبة، ولكن اللاعبين تركيزهم منصب حاليًّا على مواجهة سيراميكا الصعبة، خاصة أن المنافس فريق منظم، ويملك أدوات تساعده على تحقيق أهدافه.

وقال: «الفريق جاهز تمامًا من الناحية الفنية والبدنية، أما من الناحية المعنوية فالأهلي يدخل بطولة السوبر، وهو بطل دوري أبطال إفريقيا، وصاحب برونزية كأس العالم للأندية، ويحمل لقب السوبر المصري، ولقب بطولة الدوري، وهو ما يمنح دوافع كبيرة للمنافسة على الفوز بلقب البطولة».

وأضاف: «جمهور الأهلي دائمًا يقدم المثل والقدوة في التشجيع والدعم، وقد اعتدنا على مساندته لنا في البطولات الخارجية، وأثق في أن مدرجات الملعب سوف تكون شاهدة على تواجدهم بشكل قوي، ومواصلة تقديم الدعم باعتبارهم اللاعب رقم 1 في الفريق، ودورهم في حصد البطولات لا يختلف عليه أحد».

وشدد على أن الجيل الحالي من اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز بكل البطولات.