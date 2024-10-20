شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد: لاعبو الأهلى لديهم ثقة بأنفسهم قبل مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية اللاعبين واستعدادهم التام لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب.

وأشار إلى أن الجميع اتفقوا على التركيز في مواجهة سيراميكا فقط، خاصة أنه فريق مميز، ولديه جهاز فني ولاعبون تتملكهم الرغبة في الحصول على اللقب لأول مرة، وأن نتيجة المباراة في النسخة الماضية تؤكد أنه منافس قوي، ويجب التعامل معه بحذر شديد.

وقال: «نتعامل مع المباراة بجدية شديدة، وخضنا مباراة ودية أمام حرس الحدود وأجرينا تراي ماتش خلال الأيام الماضية، لكن بشكل عام، معدلات الأداء ورتم الفريق يتأثران بمسألة عدم انتظام المباريات وتصاعد المجهود البدني والمستوى الفني كما يحدث في منتصف الموسم مثلا، وأي فريق يتأثر بلعب مباراة كل فترة».

وأضاف: «نعتمد في تعويض هذه الأمور على خبراتنا من المواجهات الصعبة، والفريق يضم عناصر قادرة على التعامل مع كل المواقف، والجهاز الفني حرص على استغلال فترة التوقف في زيادة النواحي البدنية، وتجربة العديد من الجوانب الخططية، ونتمنى أن ننجح في الفوز على سيراميكا والتأهل للنهائي ثم المنافسة على اللقب».

وأشار طاهر إلى أن خبرات اللاعبين تساعد على تخطي المواقف الصعبة، وأن المجموعة الحالية من اللاعبين مرت بظروف صعبة، وهو ما يجعلها قادرة على تجاوز كل المعوقات، فضلًا عن المساندة القوية من جانب الجماهير في كل المواقف.

وشدد على أن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم، وأن المباريات القادمة كلها بمثابة مباريات كؤوس لا تقبل سوى الفوز، وجميع اللاعبين لديهم شعور بالمسئولية الكبيرة تجاه المرحلة المقبلة، وقدرتهم على تقديم 100% من مجهودهم وعطائهم في الملعب سواء في التدريبات أو المباريات.

وتابع: «جاهزون للمباراة، وكلنا لدينا هدف واحد وهو تحقيق الفوز، ولا يهم من يشارك بشكل أساسي أو من يجلس على مقاعد البدلاء، وأنا شخصيًّا سأكون سعيدًا لكل من يسجل هدفًا للأهلي في المباراة حتى لو جلست بديلًا له، وكلنا يساند بعضنا بعضًا لمصلحة الفريق».

وشدد طاهر على أن جماهير الأهلي سيكون لها دور كبير في دعم اللاعبين أمام سيراميكا، ووجودهم يمنح دوافع كبيرة، وخاصة أنهم شركاء النجاح في كل البطولات والإنجازات.