شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان كولر.. تدريب صباحى لمستبعدى الأهلى من مواجهة سيراميكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أسماء اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة سيراميكا في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر الإماراتي.

ويخوض اللاعبون الذين سيتم استبعادهم من مباراة سيراميكا مرانا صباح اليوم الأحد على الملعب الخاص بالتدريب خلال إقامة الأهلي في الإمارات.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سيراميكا التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفاتحة قبل أن يقود أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة، أعقبها الانتقال إلى الجوانب الخططية والتخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.