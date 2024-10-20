شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد فى نصف نهائى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، نسخة جديدة لبطولة السوبر المصري، وتقام فى العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" خلال فترة 20 أكتوبر وحتى 24 من نفس الشهر.

نظام البطولة المنتظرة تشهد مشاركة أربعة أندية هى الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا، حيث تقام هذه البطولة مثل نظام الموسم الماضي.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالسوبر المصري

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم الأحد مع بيراميدز باستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا التى ستقام في الثامنة مساء اليوم.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

من المنتظر نقل بطولة السوبر المصري ومباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

وتضم قائمة الزمالك فى الإمارات كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك - أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.