شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن حميد: تتويجنا ببطولة أفريقيا لكرة اليد هديتنا لجمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا أبطال الدوري على حساب فريق فلاورز البنيني.

وقال حميد: «الفوز بالبطولة الأفريقية هو هديتنا لجماهير الأهلي في بداية الموسم، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة ‏المقبلة».‏

وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية البطولة، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب.‏

واختتم حميد تصريحاته بالتأكيد أن الفريق سوف يحتفل اليوم بالبطولة، وغدًا يبدأ مشوار جديد محلي، والتركيز في بطولة الدوري والكأس وباقي البطولات هذا الموسم.