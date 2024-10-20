اخبار الرياضه

عبد الرحمن حميد: تتويجنا ببطولة أفريقيا لكرة اليد هديتنا لجمهور الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن حميد: تتويجنا ببطولة أفريقيا لكرة اليد هديتنا لجمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 12:45 ص

عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا أبطال الدوري على حساب فريق فلاورز البنيني.

وقال حميد: «الفوز بالبطولة الأفريقية هو هديتنا لجماهير الأهلي في بداية الموسم، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة ‏المقبلة».‏

وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية البطولة، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب.‏

واختتم حميد تصريحاته بالتأكيد أن الفريق سوف يحتفل اليوم بالبطولة، وغدًا يبدأ مشوار جديد محلي، والتركيز في بطولة الدوري والكأس وباقي البطولات هذا الموسم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements