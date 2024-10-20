شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة بالإسماعيلى.. وعماد سليمان مشرفا على الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

قرر النادي الإسماعيلي، تعيين علي أبو جريشة، رئيسًا لقطاع الكرة بالنادي، فيما يتولى عماد سليمان، الإشراف على الفريق الأول، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس القطاع، وقائما بأعمال مدير الكرة.

في سياق آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي نظيره غزل المحلة في أول جولة بالنظام الجديد لبطولة الدورى الممتاز باستاد الإسماعيلية.

وأجريت اليوم السبت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، وكذلك قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في مقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.