شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيرى: إقامة السوبر المصرى من 4 أندية يزيد من القيمة التسويقية للبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، أن إقامة بطولة السوبر المصرى من 4 أندية يزيد من عائد تسويق البطولة، وهذا الأمر تم تطبيقه منذ الموسم الماضى، وهذا الأمر متواجد في إسبانيا وإيطاليا.

وأضاف سيف الوزيرى خلال برنامج ليالى السوبر المذاع على بث مشترك بين قناتى أون تايم سبورت وأبوظبى الرياضية قائلا: "تم الاستقرار على موعد بطولة السوبر المحلى بعد تحديد أكثر من موعد، حيث كان محدد لها بداية شهر أكتوبر، وذلك ضمن احتفالات البلاد بانتصار حرب أكتوبر، ولكن ارتباطات المنتخب المصرى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية تم تأجيلها لذلك تم الاتفاق مع مجلس أبو ظبى الرياضى على هذا الموعد، وأتوجه بالشكر لهم بسبب تأجيل بعض الفعاليات لإقامة المسابقة بين الفترة من 20 إلى 24 الشهر الجارى".

وتابع: "إنه بالتأكيد عدم انتظام موعد أى مباراة أو فعاليات يؤثر على تسويق البطولة، لذلك قمنا بحل هذا الأمر الموسم المقبل وبطولة الدورى الممتاز سوف يكون هناك موسمان بنظام جديد لتقليص عدد المباريات ونهاية البطولة في شهر يونيو المقبل".

وقال سيف الوزيرى: "نهائي بطولة كأس مصر الموسم المقبل نقوم بتسويقه حاليا، وهناك أكثر من عرض لاستضافته المباراة مثلما حدث الموسم الماضى التي أقيم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية".

واختتم سيف الوزيرى حديثه: "بالفعل قمنا باستضافة العديد من البطولات العالمية على أرض مصر خلال السنوات الماضية على صعيد جميع الألعاب الفردية والجماعية وهناك أشادة كبيرة بحسن الاستقبال والتنظيم".