شكرا لقرائتكم خبر عن محسن رمضان: التركيز وراء تتويج الأهلى ببطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم بطولة كبيرة واستحق التتويج ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق فلاورز البنيني في النهائي الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

‎وقال محسن، إن الجميع كان يعيش في حالة تركيز كامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد الجماهير.

‎وشدد على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، وهو ما أسهم في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وأن هذه الروح دائمًا ما تكون حاضرة بقوة في الأوقات الصعبة.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.