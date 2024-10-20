شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن فيصل: خضنا نهائى أفريقيا لليد بروح الفانلة الحمراء.. وهدفى فى الزمالك الأغلى والان مع تفاصيل الخبر

عبر عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق ببطولة أفريقيا أبطال الدوري، والفوز على فلاورز البنيني في ختام مباريات البطولة.

وقال عبد الرحمن إن الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح فيصل أن فريق رجال يد الأهلي يستحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في الثواني الأخيرة أمام فريق الزمالك في نصف نهائي البطولة، الهدف سيذكر في التاريخ للجماهير.

وأوضح أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج، مؤكدًا أن الفريق خاض المباراة الأخيرة أمام فلاورز بروح الفانلة الحمراء، لمواصلة التربع على عرش كرة اليد الأفريقية.