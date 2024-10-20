شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: حسام حسن يمكنه تحقيق إنجازات مع المنتخب.. واختيار الأفضل بين الأهلى والزمالك صعب والان مع تفاصيل الخبر

أشاد جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لفريق نوروز العراقي، بالمدرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال جورفان فييرا، في تصريحات تليفزيونية: "الإنجازات الأخيرة لكرة القدم المصرية، كما نرى، بطولة كأس السوبر الإفريقي، الذي جمع بين أكبر ناديين في مصر وايضا أكبر الأندية في كرة القدم الأفريقية".

وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم المصرية دائمًا في القمة والمنتخب الوطني أيضًا جيد جدًا، لديه لاعبون جيدون جدًا، يلعب العديد منهم بالفعل في أوروبا ولديهم خبرة ومعرفة كبيرة بكرة القدم".

وتابع: "يوجد مدرب جيد الآن لمنتخب مصر وهو حسام حسن، دعه يقوم بعمله وليس التركيز عليه دائمًا لأن المنتخب الوطني أهم من الأندية وهو قادر على تحقيق إنجازات كبيرة مع مصر".

وكشف جورفان فييرا عن توقعاته لمواجهات الأهلي ضد سيراميكا والزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري، قائلا: "بخصوص كأس السوبر المصري، كل شيء ممكن وكما رأينا في المرة الماضية، كأس السوبر الأفريقي، كل فريق كان لديه إمكانية الفوز بالمباراة، وإحضار الكأس، ولكن في النهاية تم تحديد كل شيء بركلات الترجيح".

وأضاف: "هذا يوضح مدى صعوبة المنافسة، ومدى صعوبة الأمر بالنسبة للزمالك، ومدى صعوبة الأمر بالنسبة للأهلي وأعتقد أن الأمر سيكون نفسه بالنسبة لكأس السوبر المصري ستكون منافسة صعبة للغاية".

وتابع: "ليس من السهل أن نقول من هو الأكبر الأهلي أم الزمالك بالنسبة لي، كلاهما ناديان كبيران للغاية، يمثلان كرة القدم المصرية بشكل جيد للغاية في أفريقيا وخارج أفريقيا أيضًا".

واستطرد: "من الصعب جدًا أن نقول من هو الأفضل تاريخيًا فهي مسألة لحظات، في بعض اللحظات، كان الأهلي جيدًا للغاية وفي لحظات أخرى كان الزمالك جيدًا للغاية أيضا، هذا أمر طبيعي يحدث في كرة القدم، لا يمكننا أن نقول إن هذا الفريق هو الأفضل دائمًا وهذا الفريق هو الأسوأ دائمًا".

واختتم فييرا حديثه قائلًا: "أعتقد أن كلا الفريقين فريقان رائعان وفريقان كبيران ولديهما جماهير عظيمة للغاية، عندما نتحدث عن الأهلي والزمالك فإن الجماهير لديها حبًا حقيقيًا لنادييهما، وأعتقد أن الناديين يستحقان هذا الحب من الجماهير، وأعتقد أن الأهلي والزمالك يدافعان جيدًا عن اسم كرة القدم المصرية وكرة القدم الأفريقية أيضًا".