الامارات | كلباء يستغل النقص العددي في البطائح.. ويتأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد فريق كلباء من النقص العددي في صفوف مضيفه البطائح الذي طرد منه اللاعب أنتونيو فيالهو في الدقيقة 48 لحصوله على بطاقتين صفراوين، ليسجل «النمور» ثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على استاد خالد بن محمد، ويكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، إلا أن نقطة التحول في اللقاء كانت طرد انتونيو فيالهو، إذ استغل الضيوف النقص العددي وسيطروا على مجريات اللقاء وامتلكوا زمام المبادرة، ما مكنهم من افتتاح التسجيل في الدقيقة 59 بواسطة مهدي قايدي، وأضاف زميله دانييل بيسا الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يعود قايدي ويسجل الثالث في الدقيقة 85.