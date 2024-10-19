شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.

وحصد فريق يد الأهلى لقب بطولة أفريقيا للأندية فى تاريخه أعوام 1985,1993,1994,2012,2016,2023 قبل التتويج بلقب النسخة الحالية.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على الزمالك 26-25 بعد الفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13، فى إطار ربع النهائي.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.