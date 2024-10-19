شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 19 أكتوبر 2024 10:37 م
استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.
وحصد فريق يد الأهلى لقب بطولة أفريقيا للأندية فى تاريخه أعوام 1985,1993,1994,2012,2016,2023 قبل التتويج بلقب النسخة الحالية.
تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على الزمالك 26-25 بعد الفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13، فى إطار ربع النهائي.
واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.
وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:
إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.
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