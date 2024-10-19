شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يهزمن الصيد فى بطولة دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق الصيد بنتيجة 65-40، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا مميزًا، تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 65-40.

وكان فريق ناشئات سلة الأهلي 16 سنة مرتبط قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الصيد بنتيجة 81-46.