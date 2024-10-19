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الأهلى يخوض مرانه الأخير بالإمارات قبل مواجهة سيراميكا بالسوبر المصرى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

السبت، 19 أكتوبر 2024 08:21 م

خاض فريق الأهلي مرانه الأخير في مدينة أبو ظبي الإماراتية، استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

على صعيد متصل، ناشد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جمهور الفريق مساندة اللاعبين فى بطولة السوبر المصري التى تقام بالإمارات، مؤكداً أن الجمهور دائماً ما يمنح لاعبي الأهلي طاقة إيجابية للفوز فى المباريات.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء غد، الأحد، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميز على لقب البطولة.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا: "عقب خسارة بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك بركلات الترجيح حصلنا على راحة، ثم انضم اللاعبون الدوليون للمنتخبات الوطنية فى الأجندة الدولية، وخاض الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود كما لعبنا ودية أخرى عبارة عن "تراي ماتش" بين لاعبي الفريق وحاولنا تجهيز الفريق".

وأوضح كولر أنه يقوم حالياً بدراسة موقف جميع اللاعبين من أجل اختيار الأنسب ذهنياً وبدنياً للمشاركة في مباراة الغد المرتقبة، ورفض المدرب السويسري الكشف عن أى تفاصيل بشأن تشكيل الفريق في مباراة سيراميكا غداً، مُعلقاً: "لن أقوم بتسريب أي أخبار عن تشكيل الفريق في مباراة الغد.. سأحتفظ بكل شىء لنفسي".

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق الدوليين عانوا من رحلة شاقة مع منتخب مصر خلال رحلة موريتانيا الأخيرة، موضحاً أنه يقوم بتجهيز اللاعبين لخوض بطولة السوبر المصري بجدية.

ورفض كولر منح وعود عن الفوز بالسوبر المصري قائلاً: "خلال مسيرتي الكروية اعتدت عدم منح وعود بشأن التتويج ببطولة لأن أي فريق قد يتعرض لظروف وعوامل خارجية تحول دون التتويج بالبطولات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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