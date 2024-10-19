شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للإيقاف سنة.. عقوبات مغلظة حال الاعتداء على الحكام بالدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت لائحة العقوبات الخاصة بالدورى المصرى الجديد موسم 2024 - 2025، عقوبات مغلظة فى حالة التجاوز مع الحكام وفى حالة دفع الحكم تكون العقوبة بالإيقاف من 4 لـ6 مباريات.

وتضمنت لائحة العقوبات الإيقاف لمدة 15 مباراة في بندين؛ الأول البصق على أحد الحكام أو مسئولي المباراة، والتاني حال الاعتداء على الحكم دون إصابته بشكل يمنعه من استكمال المباراة، لكن في حالة الاعتداء على الحكم وإصابته لدرجة تمنعه من استكمال المباراة تكون مدة الإيقاف سنة ميلادية.



الحكام

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.