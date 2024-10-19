شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يضم لاعب سيراميكا السابق فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

أتم نادي بتروجت إجراءات التعاقد مع معز أفولو لاعب سيراميكا السابق لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق، لتدعيم صفوف الفريق البترولي في الموسم الجديد.



وكان أفولو قد انضم إلى نادي المقاولون العرب على سبيل الإعارة قبل أن يرحل عنه عقب نهاية مدة الإعارة.



وفي سياق آخر، يخوض فريق بتروجت معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد ، في ظل رغبته في تقديم مستويات قوية بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة.



وعاد بتروجت للدوري الممتاز في الموسم الجديد بعدما نجح في تصدر ترتيب دوري المحترفين في الموسم الماضي.