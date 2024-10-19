شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على فلاورز البنينى 22-11 بالشوط الأول فى نهائى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 22-11 بالشوط الأول، فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب فى الفترة من 10 و حتى 19 أكتوبر الجارى.

ويسعى فريق الأهلى إلى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة والاحتفاظ باللقب، بعدما نجح فى التأهل إلى النهائى على حساب الزمالك بنتيجة 26-25.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.