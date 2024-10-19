معروف حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز.. والغندور للأهلى وسيراميكا بالسوبر المصرى

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراتى الغد فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى بالإمارات واللتين تجمعان بين الزمالك وبيراميدز، والأهلى مع سيراميكا.

واستقرت اللجنة على طاقم مباراة الزمالك وبيراميدز كالتالى: محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).

بينما يضم طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا، أحمد الغندور (حكم ساحة) وأحمد حسام طه (مساعد أول) وشريف عبد الله (مساعد ثاني) وأمين عمر (حكم رابع)

وائل فرحان (حكم فيديو) والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سيراميكا التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الأحد، على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفاتحة قبل أن يقود أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة، أعقبها الانتقال إلى الجوانب الخططية والتخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.