شكرا لقرائتكم خبر عن جناح نواذيبو الموريتانى يقترب من الانضمام إلى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادي فاركو من التعاقد مع الموريتاني عبد الله عبيد جناح نواذيبو الموريتاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد 2024 / 2025.

وكان اللاعب قريبا من الانضمام إلى حرس الحدود، ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح بسبب الأمور المادية، كما يوجد نادي قاهري يرغب في ضم اللاعب.

يذكر أن هدف عبد الله عبيد مع نواذيبو في مرمى فريق بيراميدز مرشح لجائزة أفضل هدف من النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل عبد الله عبيد هدفين في دوري أبطال أفريقيا وصنع هدفا، وفي الدوري الموريتاني سجل 7 أهداف وصنع 9 أهداف آخرين.