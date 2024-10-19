شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على رئاسة الاتحاد المصرى للهوكى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق اليوم السبت باب الترشح لانتخابات اتحاد الهوكى المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربع سنوات القادمة.

وترشح على الرئاسة كل من: رامى بدر وأشرف فرحات، بينما ترشح على العضوية كل من: هشام عبيد وحاتم حسن وحمدى عبد النبى وأحمد عبد الكافى وطارق عامر وأحمد سعد وأحمد عصمت ومحمد درويش وأحمد عطا وتامر محمد حسنى وأحمد نعيم ويحيى دعبس.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي فتح باب الترشح 13 أكتوبر لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024-2028، وأُغلق باب الترشيح في الساعة الخامسة عصرًا، على أن تقام الانتخابات يوم 17 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي حضور 14 هيئة لها حق التصويت.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري، للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

جدير بالذكر، أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.