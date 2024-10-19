شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يهنئ منتخب الشاطئية بالفوز على غانا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على تهنئة الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية واللاعبين بالفوز على غانا في أمم أفريقيا.

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، فوزا كبيرا على نظيره الغاني، بتتيجة 6-3 في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

سجل سداسية المنتخب المصري كل من: هيثم كوستا هدفين، عبد الرحمن عبده هدفين، أحمد الشحات هدف، حسام باولو هدف.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة خلفه منتخب المغرب ثم تنزانيا ثالثا وغانا رابعا.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

في المقابل شاركت غانا في نسختي 2015 و2016، لكنها لم تتمكن من التأهل إلى النهائيات منذ ذلك الحين، وفشلت، غانا، في تجاوز دور المجموعات في النهائيات، وتأمل في تحقيق ذلك في نسخة العام الحالي، في مصر.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.