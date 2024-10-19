شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ترفع غرامة الانسحاب من المشاركة فى الدورى لـ10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغليظ عقوبة انسحاب الأندية من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الكروى الجديد، حيث تم وضع بند فى اللائحة الجديدة يتضمن تغليظ عقوبة الانسحاب.

ووفقا للائحة فإنه فى حالة انسحاب الفريق قبل انطلاق المسابقة تكون الغرامة 5 ملايين جنيه، أما فى حالة الانسحاب أثناء المسابقة تكون الغرامة 10 ملايين جنيه، وفى الحالتين يتحمل النادى المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة فى مباريات المسابقة قبل الانسحاب.

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحال على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.