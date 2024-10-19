شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات البنك الأهلى بالدورى الممتاز وكأس رابطة الاندية لموسم 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 - 2025، ومسابقة كأس رابطة رابطة الأندية، التي أقيمت عصر اليوم السبت حيث جاء ترتيب مباريات فريق البنك الاهلى بمسابقة الدوري على النحو التالي:

بينما جاء مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة :

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.