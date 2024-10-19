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تعرف على مباريات البنك الأهلى بالدورى الممتاز وكأس رابطة الاندية لموسم 2024-2025

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة مسابقة الممتاز موسم 2024 - 2025، ومسابقة كأس رابطة رابطة الأندية، التي أقيمت عصر اليوم السبت حيث جاء ترتيب مباريات فريق البنك الاهلى بمسابقة الدوري على النحو التالي:

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بينما جاء مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة :

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ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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