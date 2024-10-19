شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب مباريات الأهلى فى كأس الرابطة بالنسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 19 أكتوبر 2024 09:02 م
أُجريت اليوم قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة موسم 2024-2025، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وجاء الأهلي في المجموعة الثالثة التي ضمت معه فرق: إنبي وطلائع الجيش وفاركو.
وحضر مراسم القرعة ممثلًا عن النادي الأهلي كل من: الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، ومحمد أسامة إداري فريق الكرة، وممثلو رابطة الأندية المصرية ومندوبو الأندية المشاركة في البطولة.
وتقام البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول، على أن تكون مرحلة الإقصاء بدءًا من الدور ربع النهائي وتختتم المسابقة يوم 10 يونيو.
وجاءت مباريات الأهلي كالتالي:
الجولة الأولى: الأهلي × إنبي على استاد القاهرة.
الجولة الثانية: الأهلي × طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية.
الجولة الثالثة: الأهلي × فاركو على استاد القاهرة.
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