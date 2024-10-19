شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب مباريات الأهلى فى كأس الرابطة بالنسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أُجريت اليوم قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة موسم 2024-2025، حيث تم ‏تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وجاء الأهلي في المجموعة الثالثة التي ضمت معه ‏فرق: إنبي وطلائع الجيش وفاركو.‏

وحضر مراسم القرعة ممثلًا عن النادي الأهلي كل من: الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، ومحمد أسامة ‏إداري فريق الكرة، وممثلو رابطة الأندية المصرية ومندوبو الأندية المشاركة في البطولة.‏

وتقام البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول، على أن تكون مرحلة الإقصاء بدءًا من الدور ‏ربع النهائي وتختتم المسابقة يوم 10 يونيو.

وجاءت مباريات الأهلي كالتالي: ‏

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي على استاد القاهرة.‏

الجولة الثانية: الأهلي × طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية.‏

الجولة الثالثة: الأهلي × فاركو على استاد القاهرة.‏