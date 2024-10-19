شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يعلن رحيله عن المقاولون العرب: القصة لم تنته بعد ولنا عودة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، رحيله عن النادي، وكتب سالم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: اليوم بيتى الأول نادى المقاولون العرب، وما أصعب كلمات الوداع.. شكراً مجلس الإدارة وشكر خاص للمهندس محسن صلاح وللمهندس محمد عادل.. شكرا لدعمكم .. شكراً على ما وجدته منكم من حب وتقدير.. شكراً للاعبين الذين قضيت معهم أياما لا تنسى.. شكراً لكل الأجهزة الفنية والإدارية.. ستبقون بقلبي.. القصة لم تنته بعد ولنا عودة.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، قد حقق فورا غاليا علي الداخلية بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي ضمن الجولة الثانية ببطولة دوري المحترفين.

تقدم المقاولون بالهدف الأول عن طريق تشارلز باساي ثم تعادل الداخلية عن طريق إسلام عبدالنعيم ثم أحرز محمد عنتر الهدف الثاني والفوز للمقاولون في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة السادسة في دوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولى في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز.