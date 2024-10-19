100 ألف جنيه لكل ناد نظير المشاركة فى النسخة الجديدة لكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - رصدت رابطة الأندية المصرية المحترفة 100 ألف جنيه لكل ناد نظير المشاركة فى النسخة الجديدة لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة موسم 2024 - 2025.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مكافأة قيمتها مليون جنيه.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن النسخة الجديدة من الدوري المصري ستبدأ 30 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 30 مايو المقبل، على أن تبدأ بطولة الرابطة 10 يونيو المقبل.

وقال أحمد دياب: "انتهينا من موسم صعب ومزدحم وطويل على الأندية واللاعبين، وأنجزنا العديد من الملفات منها ملف الجمهور وطورنا البث مع الشركة المتحدة وقنوات أون تايم".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة: "اتفقنا على قرار جماعي على نظام استثنائي للدوري للتخلص من تلاحم المواسم، الدوري ينتهي 30 مايو وكأس الرابطة 10 يونيو، النظام الاستثنائي سيشهد منافسة قوية وبذلنا مجهودا كبيرا في اللائحة الجديدة".