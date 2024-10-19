شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعيد الشيمى بعد تعافيه من ارتجاج بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

استعاد فريق الاتحاد السكندري جهود أحمد الشيمي لاعب زعيم الثغر بعد تعافيه من إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراته الودية قبل الأخيرة.

وحرص الجهاز الطبي بالاتحاد على تطبيق البروتوكول الطبي مع الشيمي والخاص بمنحه راحة لمدة 48 ساعة قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وخضع الشيمي لفحص طبي من جانب الدكتور محمد الصاوي طبيب الفريق والذي اطمأن على سلامة اللاعب وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

في سياق آخر، تعرض محمود متولي مدافع الاتحاد السكندري الجديد للإصابة بكدمة في الكتف، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مع زعيم الثغر في الفترة الحالية من أجل العودة للملاعب سريعا.

وتعرض محمود متولي للإصابة بكدمة قوية في الكتف اليسرى خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية الأخيرة، وفضل الجهاز الطبي إراحته خشية من تعرضه للاحتكاك مع زملائه وتفاقم إصابته حال انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويواصل الجهاز الطبي لفريق الاتحاد السكندري جهوده لتجهيز متولي من خلال خضوعه لجلسات علاج طبيعي وخوض تدريبات بدون كرة، ومتابعة سير حالته بشكل دوري وفحص كتفه من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعب، حيث سيستمر اللاعب في أداء العلاج الطبيعي عدة أيام قلب الانتظام في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع القادم.

وفضّل الجهاز الطبي استبعاد محمود متولي من المشاركة في مباراة فريقه الودية أمام حرس الحدود اليوم على استاد المكس، خشية من تعرضه للإصابة، حيث تحفظ الجهاز الفني على رغبة اللاعب في المشاركة بالتدريبات خشية من تعرضه لإصابة جديدة.