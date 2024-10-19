"والده أصيب بأزمة قلبية وابنته لاعبة كرة قدم".. 10 صور لعائلة السويسري مارسيل كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، من تحقيق شعبية كبيرة في الوسط الرياضي المصري خلال السنوات الماضية، وبالأخص بين جماهير النادي الأهلي.

وبات كولر أحد أهم المدربين داخل القارة السمراء، خلال السنتين الماضيين، حيث نجح في حصد العديد من الألقاب رفقة النادي الأهلي، مما جعل كل جماهير القلعة الحمراء يرغبون في معرفة كافة التفاصيل، المرتبطة بالحياة الشخصية للمدرب السويسري.

وعلى الرغم من قلة ظهور أسرة مارسيل كولر، وعدم توافر الكثير من المعلومات عنها، إلا أن هذا الأمر، دائماً ما يشغل اهتمام الكثير من جماهير النادي الأهلي، لمعرفة الجانب الشخصي والإنساني في حياة المدير الفني السويسري.

ومر كولر في شبابه بظروف أسرية صعبة، حيث أن والدته أصيبت "بالزهايمر"، حيث سبق وقال كولر في حوار عبر صحيفة "بليك" السويسرية، في مرحلة ما لاحظت أن والدتي سألتني في شيء ما فأجبتها، بعد 5 ثوان سألت نفس السؤال مرة أخرى، ولحظنا أنا وأخواتي على مدار أشهر أن هناك أزمة ما، وأن والدتي لم يتحسن الأمر بالنسبة لها.

وفي الحوار ذاته، أكد كولر أن والده كان مشجعاً ومحباً لكرة القدم، حيث أنه لعب كرة القدم في فريق أراو أيضاً، وأشار أنه في عام 1999، تعرض والده لأزمة قلبية كبيرة، توفى على إثرها.

وأشار كولر في جواره، إن والده قبل وفاته كما لو كان يشعر بهذا الأمر، حيث قام بعناق والدتي قبل وفاته بليلة واحدة، وعندما أخبرتي والدتي بذلك، شعرت بالقشعريرة.

ومارسيل كولر متزوج من سيدة سويسرية تدعى جيزيلا.

وبعيداً عن والد ووالدة السويسري مارسيل كولر، فإن ابنته تلعب كرة قدم في صفوف أحد الفرق السويسرية.

ويتولى كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي، منذ سبتمبر عام 2022، قاد الفريق حتى الآن في 126 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 89 مباراة، وتعادل في 23 وتعرض للهزيمة في 14 مباراة.

وحقق كولر العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر، حيث توج بكأس السوبر المصري في 3 مناسبات، ولقبين لكلاً من دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، كأس مصر.

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