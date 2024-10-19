10صور لآخر تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت 19 أكتوبر، آخر تدريب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني ، استعداداً لمباراة بيراميدز غداً في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك غداً نظيره بيراميدز على استاد محمد بن زايد في مباراة تقادم في تمام الساعة 4:5 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

الجوائز المالية لبطولة السوبر المصري:

ويحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

وعلى الجانب الآخر يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف.