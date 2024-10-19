شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة أن النسخة الجديدة من الدوري المصري ستبدأ 30 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 30 مايو المقبل، على أن تبدأ بطولة الرابطة 10 يونيو المقبل.

وقال أحمد دياب، "انتهينا من موسم صعب ومزدحم وطويل على الأندية واللاعبين، وأنجزنا العديد من الملفات منها ملف الجمهور وطورنا البث مع الشركة المتحدة وقنوات أون تايم".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة، "اتفقنا على قرار جماعي على نظام استثنائي للدوري للتخلص من تلاحم المواسم، الدوري ينتهي 30 مايو وكأس الرابطة 10 يونيو، النظام الاستثنائي سيشهد منافسة قوية وبذلنا مجهودا كبيرا في اللائحة الجديدة".