شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصرى يتابع البرنامج العلاجى لـ خالد صبحى بعد الحقن بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، حالة خالد صبحي مدافع الفريق والمنتخب الوطني، والذي تعرض مؤخراً لإصابة بتمزق في السمانة من الدرجة الثانية، خلال مشاركته مع المنتخب في مواجهة موريتانيا.

وخضع خالد صبحي للحقن بالبلازما، حيث وضع الجهاز الطبي للفريق برنامجاً تأهيلياً للاعب.

من ناحية أخرى، عقد على ماهر المدير الفني للنادي المصري، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الجهاز الفني، محمد عبد الكريم، أمين عمر، مصطفى فتحي، وائل رأفت ومحلل الأداء، وعبد الرحمن الزغبي لمراجعة كل تفصيلات البرنامج التدريبي والتأكيد على تنفيذه بدقة متناهية، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من: الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي.

وقال على ماهر، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة، ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم تعد هناك فرق ضعيفة فى أفريقيا".