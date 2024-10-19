شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جنيه والإيقاف مباراتين عقوبة الطرد المباشر بالدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الكارت الأحمر بعد الإنذار الثانى قيمتها 2500 جنيه مع إيقافه مباراة واحدة، أما فى حالة الطرد المباشر يتم تغليظ الغرامة إلى 5 آلاف جنيه والإيقاف مباراتين مع زيادة المبلغ 2500 جنيه مع كل حالة طرد جديدة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن تتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.

وتطبق رابطة الأندية الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة بداية من الدورى الجديد ضمن مجمموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة أن يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.

من جانبه، أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن النسخة الجديدة من الدوري المصري ستبدأ 30 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 30 مايو المقبل، على أن تبدأ بطولة الرابطة 10 يونيو المقبل.

وقال أحمد دياب: "انتهينا من موسم صعب ومزدحم وطويل على الأندية واللاعبين، وأنجزنا العديد من الملفات منها ملف الجمهور وطورنا البث مع الشركة المتحدة وقنوات أون تايم".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة: "اتفقنا على قرار جماعي على نظام استثنائي للدوري للتخلص من تلاحم المواسم، الدوري ينتهي 30 مايو وكأس الرابطة 10 يونيو، النظام الاستثنائي سيشهد منافسة قوية وبذلنا مجهودا كبيرا في اللائحة الجديدة".