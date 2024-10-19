شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات مودرن سبورت بمسابقتى الدورى المصرى وكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت عصر اليوم السبت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 - 2025، وقرعة مسابقة كأس رابطة رابطة الأندية، حيث جاء ترتيب مباريات فريق مودرن سبورت بمسابقة الدوري على النحو التالي:

الجولة الأولى

مودرن سبورت أمام إنبي على ملعب استاد القاهرة

الجولة الثانية

بتروجت ومودرن سبورت على ملعب الكلية الحربية

الجولة الثالثة

مودرن سبورت وزد على ملعب استاد القاهرة

الجولة الرابعة

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب استاد المقاولون العرب

الجولة الخامسة

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة

الجولة السادسة

الاتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب استاد الإسكندرية

الجولة السابعة

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب استاد القاهرة

الجولة الثامنة

سموحة ومودرن سبورت على ملعب استاد الإسكندرية

الجولة التاسعة

مودرن سبورت والزمالك على ملعب استاد القاهرة

الجولة العاشرة

حرس الحدود مودرن سبورت على ملعب حرس الحدود

الجولة الحادية عشرة

مودرن سبورت والأهلي على ملعب استاد القاهرة

الجولة الثانية عشرة

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب استاد غزل المحلة

الجولة الثالثة عشرة

مودرن سبورت وطلائع الجيش على ملعب استاد القاهرة

الجولة الرابعة عشرة

مودرن سبورت وبيراميدز على ملعب استاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة

فاركو ومودرن سبورت على ملعب استاد حرس الحدود

الجولة السادسة عشرة

مودرن سبورت والجونة على ملعب استاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة

المصري ومودرن سبورت على ملعب استاد برج العرب

فيما وقع فريق مودرن سبورت بمسابقة كأس رابطة الأندية بالمجموعة الأولى، والتي ضمت أندية الزمالك وسموحة وبتروجت والجونة، وجاء ترتيب مباريات فريقنا على النحو التالي:

الجولة الأولى أمام بتروجت على ملعب استاد القاهرة

الجولة الثالثة أمام سموحة على ملعب استاد القاهرة

الجولة الرابعة أمام الزمالك على ملعب استاد القاهرة

الجولة الخامسة أمام الجونة على ملعب استاد خالد بشارة

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات في وقت لاحق.