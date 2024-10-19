شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر حسم مصير ملعبه فى الموسم الجديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي لم يحسم مصير ملعبه في الموسم الجديد بشكل نهائي حتى الآن، مضيفاً في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رابطة الأندية وضعت استاد برج العرب في جدول مباريات الدوري، نظراً لأنه الملعب الذي سبق أن حصل المصري على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته عليه خلال الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن النادي يترقب اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة مصير طلب النادي بخوض مبارياته على ستاد السويس الجديد أو هيئة قناة السويس.

من ناحية أخرى، خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مرانه الصباحي، على شاطئ مقر إقامته بأحد فنادق مدينة بوزنيقة المغربية، المران شهد مشاركة اللاعب الدولي أحمد عيد بعد وصوله للمغرب عقب نهاية معسكر منتخب مصر الوطني والذي خاض خلاله مباراتي موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.

ويختتم المصري معسكره يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر، ويعود الفريق إلى القاهرة استعداداً للموسم الجديد.

وأسفرت قرعة الموسم الكروي 2025/2024 من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي تم سحبها عصر اليوم السبت بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر عن الجدول التالي للمصري:



الجولة الأولى : طلائع الجيش

الجولة الثانية : الجونة

الجولة الثالثة : الزمالك

الجولة الرابعة : بيراميدز

الجولة الخامسة : حرس الحدود

الجولة السادسة : الأهلي

الجولة السابعة : سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة : فاركو

الجولة التاسعة : بتروجت

الجولة العاشرة : إنبي

الجولة الحادية عشرة : زد

الجولة الثانية عشرة : الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة عشرة : البنك الأهلي

الجولة الرابعة عشرة : غزل المحلة

الجولة الخامسة عشرة : الإسماعيلي

الجولة السادسة عشرة : سموحة

الجولة السابعة عشرة : مودرن سبورت