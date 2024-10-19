شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم محمد سالم من المقاولون العرب رسميا على سبيل الإعارة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة من التعاقد مع محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى الموسم المقبل.

ووضع مسئولو سموحة بندا خلال التعاقد مع اللاعب بأحقية الشراء نهائي مقابل مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه.

ووقع محمد سالم على عقود الانضمام إلى الفريق صباح اليوم، بحضور مسئولي نادى سموحة وسمير الحاوى مدير أعمال اللاعب.

ومن المقرر أن يلاقى فريق سموحة نظيره حرس الحدود فى افتتاح مباريات الفريق السكندرى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 - 2025 على استاد المكس.