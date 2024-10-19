شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات سيراميكا فى بطولة دورى nile.. البداية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت عصر اليوم، قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025، وجاء ترتيب مباريات فريق سيراميكا على النحو التالي:

الأسبوع الأول .. الأهلي وسيراميكا .. استاد القاهرة الدولي

الأسبوع الثاني .. سيراميكا والإسماعيلي .. استاد المقاولون العرب

الأسبوع الثالث .. حرس الحدود وسيراميكا .. استاد حرس الحدود

الأسبوع الرابع .. سيراميكا ومودرن سبورت .. استاد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس .. الزمالك وسيراميكا .. استاد القاهرة الدولي

الأسبوع السادس .. البنك الأهلي وسيراميكا .. استاد القاهرة الدولي

الأسبوع السابع .. سيراميكا والمصري .. استاد برج العرب

الأسبوع الثامن .. طلائع الجيش وسيراميكا .. استاد جهاز الرياضة

الأسبوع التاسع .. سيراميكا والاتحاد السكندري .. استاد المقاولون العرب

الأسبوع العاشر .. غزل المحلة وسيراميكا .. استاد غزل المحلة

الأسبوع الحادي عشر .. سيراميكا وسموحة .. استاد المقاولون العرب

الأسبوع الثاني عشر .. سيراميكا وفاركو .. استاد المقاولون العرب

الأسبوع الثالث عشر .. زد وسيراميكا .. استاد القاهرة الدولي

الأسبوع الرابع عشر .. سيراميكا وإنبي .. استاد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس عشر .. الجونة وسيراميكا .. استاد خالد بشارة

الأسبوع السادس عشر .. سيراميكا وبتروجت .. استاد المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر .. بيراميدز وسيراميكا .. استاد 30 يونيو