شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم حسن يصل الإمارات لحضور مباريات كأس السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وتوأمه إبراهيم حسن إلى مدينة أبو ظبي لحضور مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، والتي يشارك فيه فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء غد، الأحد، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميز على لقب البطولة.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا: "عقب خسارة بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك بركلات الترجيح حصلنا على راحة، ثم انضم اللاعبون الدوليون للمنتخبات الوطنية فى الأجندة الدولية، وخاض الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود كما لعبنا ودية أخرى عبارة عن "تراي ماتش" بين لاعبي الفريق وحاولنا تجهيز الفريق".

وأوضح كولر أنه يقوم حالياً بدراسة موقف جميع اللاعبين من أجل اختيار الأنسب ذهنياً وبدنياً للمشاركة في مباراة الغد المرتقبة، ورفض المدرب السويسري الكشف عن أى تفاصيل بشأن تشكيل الفريق في مباراة سيراميكا غداً، مُعلقاً: "لن أقوم بتسريب أي أخبار عن تشكيل الفريق في مباراة الغد.. سأحتفظ بكل شىء لنفسي".

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق الدوليين عانوا من رحلة شاقة مع منتخب مصر خلال رحلة موريتانيا الأخيرة، موضحاً أنه يقوم بتجهيز اللاعبين لخوض بطولة السوبر المصري بجدية.

ورفض كولر منح وعود عن الفوز بالسوبر المصري قائلاً: "خلال مسيرتي الكروية اعتدت عدم منح وعود بشأن التتويج ببطولة لأن أي فريق قد يتعرض لظروف وعوامل خارجية تحول دون التتويج بالبطولات".