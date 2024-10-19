شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 جنيه عقوبة الإنذار الأول للاعبين فى الدورى الجديد.. و5 آلاف للثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.

وتطبق رابطة الأندية الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة بداية من الدورى الجديد ضمن مجمموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة أن يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.

من جانبه، أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن النسخة الجديدة من الدوري المصري ستبدأ 30 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 30 مايو المقبل، على أن تبدأ بطولة الرابطة 10 يونيو المقبل.

وقال أحمد دياب، "انتهينا من موسم صعب ومزدحم وطويل على الأندية واللاعبين، وأنجزنا العديد من الملفات منها ملف الجمهور وطورنا البث مع الشركة المتحدة وقنوات اون تايم".

وأضاف رئيس رابطة الاندية المحترفة، "اتفقنا علي قرار جماعي على نظام استثنائي للدوري للتخلص من تلاحم المواسم ، الدوري ينتهي 30 مايو وكأس الرابطة 10 يونيو ، النظام الاستثنائي سيشهد منافسة قوية وبذلنا مجهود كبير في اللائحة الجديدة".