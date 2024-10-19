تعديل في عدد الأندية التي ستهبط من الدوري الممتاز بالموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تعديل في عدد الأندية التي ستهبط بالموسم المقبل من الدوري الممتاز لدوري المحترفين.

وأوضحت رابطة الأندية، عبر بيان رسمي لها اليوم السبت، أن الموسم الجديد سيشهد مع نهايته هبوط ناديين بدلاً من ثلاثة.

يذكر أن فريق الأهلي قد توّج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، فيما هبطت بلدية المحلة، المقاولون العرب والداخلية.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري 2024/2025 صعود ثلاث أندية وهم: بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

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