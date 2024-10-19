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وجدنا فريق الناشئين.. مدرب مسار يتحدث لمصراوي عن انسحاب الاتحاد السكندري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-طه عبدالله:

تحدث أحمد رمضان المدير الفني لنادي مسار للسيدات (توت عنخ آمون سابقا)، عن مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، والتي ألغيت بسبب عدم حضور الأخير إلى ملعب اللقاء.

وقال رمضان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ذهبنا إلى ملعب المباراة المقرر له استضافة مواجهة فريقنا أمام الاتحاد السكندري، إلا أنه كان لا يوجد أي فرد من الفريق المنافس من الجهازين الفني أو الإداري، وتوجهنا إلى غرفة تغيير الملابس وقمنا بالاستعداد للمباراة وأجرينا عمليات الإحماء، لكننا وجدنا مران لإحدى فرق الرجال".

وأضاف: "ما حدث لا يليق بفريق الاتحاد وتاريخه الكبير ولا يمت بصلة لاحترام المنافس، وما علمناه أن الفريق السكندري قد تقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل المباراة، بسبب وجود أزمة متعلقة بملعب اللقاء، إلا أن الطلب تم رفضه وتم إبلاغنا بأن موعد ومكان المباراة كما هو، لكننا وجدنا مران لفرق الناشئين، والأمر لا يليق بالدوري المصري".

وأتم تصريحاته: "اتحاد الكرة هو الجهة المسؤولة عن إدارة المسابقة وقوانينها، ولا يوجد مراقبين للمباريات، ويجب أن تبدأ المباريات في توقيتها، وأين لجنة المسابقات من الأمر؟، وجود فريق من بالمسابقات القارية من الوارد أن يجلب دعم ينعكس على المنظومة بأكملها، ويجب وضع حد لأزمة انسحاب الفرق بتوقيع غرامات صارمة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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