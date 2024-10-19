رئيس ماكلارين يصف تصريحات مستشار ريد بول حول نوريس بـ "عديمة الذوق"

الرياص - اسماء السيد - أوستن، تكساس : انتقد الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين زاك براون الجمعة تصريحات النمسوي هيلموت ماركو مستشار فريق ريد بول للفورمولا واحد بشأن القوة الذهنية للسائق البريطاني لاندو نوريس واصفا كلامه بـ "عديم الذوق".

وقال براون للصحافيين على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى قبل انطلاق تجارب سباق السرعة إنه قرأ التعليقات التي أدلى بها ماركو واصفا اياها بالـ "مخيبة للآمال ولكنها ليست مفاجئة".

وقال ماركو (81 عاما) لمجلة موتورسبورت إن ريد بول "يعرف أن نوريس يعاني من بعض نقاط الضعف الذهنية. لقد قرأت عن بعض الطقوس التي يحتاج إلى القيام بها لتقديم أداء جيد في يوم السباق".

وأشار ماركو نفسه منذ فترة الى أن سائق فريق ريد بول وبطل العالم في السنوات الثلاثة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن، الذي لم يحقق أي فوز في آخر ثمانية سباقات ويحتفظ بصدارة البطولة بفارق 52 نقطة، يتمتع بأفضلية على منافسه على اللقب نوريس بسبب "قوته الذهنية".

وقال براون "قرأت عناصر وتعليقات اعتقدت أنها مخيبة للآمال ولكنها ليست مفاجئة. كان لاندو بمثابة سفير للصحة الذهنية".

وتابع "لقد تحدث (الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس) توتو وولف عن الصحة العقلية. لذا أعتقد أنها قضية خطيرة حاولنا التحدث عنها لتسليط الضوء عليها وجعل الحديث عنها أمرا مقبولا".

"لذا فإنّ إثارة هذه المسألة، أعتقد أنه أمر غير مناسب إلى حد ما ويعيدنا إلى الوراء 10 أو 20 عاما، ولكن الأمر مرتبط بالمتعة والألعاب التي يعتمدها بعض الأشخاص في التسابق وما هي التكتيكات التي يستخدمونها من الجانب الرياضي".

وأردف "لكنني اعتقد أن ما قاله ينم عن ذوق سيئ للغاية".