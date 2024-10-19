بالمساحة؟.. إكرامي يعلق على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق، على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"، التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، قال في افتتاح المركز الإعلامي بالنادي، إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "انتوا بتقولوا إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، على أساس إيه هل المساحة؟ هل البطولات؟ هل الألعاب الرياضية؟".

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