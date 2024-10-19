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بالمساحة؟.. إكرامي يعلق على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق، على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"، التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، قال في افتتاح المركز الإعلامي بالنادي، إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "انتوا بتقولوا إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، على أساس إيه هل المساحة؟ هل البطولات؟ هل الألعاب ؟".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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