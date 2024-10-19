اخبار الرياضه

موعد مباراة الأهلي و فلاورز البنيني في نهائي أبطال أفريقيا لكرة اليد والقناة الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لخوض نهائي النسخة الجارية من بطولة إفريقيا للأندية أمام نظيره فلاورز البنيني.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند التاسعة من مساء اليوم السبت بصالة ملعب أومني سبورتس في المغرب.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يوتيوب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره الزمالك بعد الفوز بهدف باللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

اقرأ أيضًا:

"ظهور جديد لمرموش".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن

"جايلك بالشراب".. موقف طريف بين كهربا ومشجعي الأهلي بالإمارات قبل السوبر المصري (فيديو)

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا