شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لم نتلق عروضاً محلية أو أوروبية لضم أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة تلقي أحمد عيد ظهير أيمن الفريق عروضاً للرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تردد أنباء عن دخول اللاعب في دائرة اهتمام الأهلي، وكذلك تلقيه عروضاً أوروبية.

أحمد عيد شارك مع المنتخب الوطني في مواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب 2025، وظهر اللاعب بمستوى طيب.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لرحيل اللاعب، مضيفاً أن المصري يتمسك بالقوام الأساسي للفريق، نظراً للمنافسات القوية التي يستعد لها الفريق في الموسم الجديد سواء في الدوري أو الكونفدرالية الأفريقية.

والتحق أحمد عيد بمعسكر النادي المصري المقام حالياً بالمغرب استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية.