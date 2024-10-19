شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرصد مكافآت لتحفيز لاعبيه للتتويج بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

رصدت إدارة الكرة بـ النادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر المحلى فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى قبل المواجهة الحاسمة، والتى يسعى الأهلى خلالها للتتويج باللقب .

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره، كما أن الفوز ببطولة مهمة سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن المارد الأحمر خسر لقب السوبر الافريقى أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

ويعيش فريق الأهلى على صفيح ساخن في شهر أكتوبر الحالي، حيث يواجه الفريق الأحمر غضبًا كبيرًا من جماهيره إثر خسارة لقب السوبر الأفريقي ضد الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

لم تكن حالة الغضب بسبب خسارة لقب مهم فقط، ولكن بعد الأداء الذي ظهر به اللاعبون، وشعور الجمهور بوجود حالة من الغرور والتعالي ضربت غرفة ملابس الفريق.

وينافس الأهلي خلال شهر أكتوبر على لقبين بارزين قد يمثلان عنق الزجاجة لخروج الفريق من كبوته، والفوز بهما بالتأكيد سيعيد حالة الاستقرار لأروقة الفريق، خاصة أن بطولة منهما قد تكون في مواجهة الزمالك، أما الخسارة في أحدهما قد تمثل أزمة كبيرة تدخل الفريق في دوامة من الغضب الجماهيري.

البطولة الأولى التي بصدد أن يدخلها الأهلي هي "السوبر المصري"، التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة أندية الزمالك وبيراميدز وسيراميكا بجانب الفريق الأحمر.

اللقب الآخر والذي يتمنى عشاق الرداء الأحمر المنافسة عليه هو لقب كأس (أفريقيا - آسيا - الهادئ)، وهي البطولة المستحدثة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" داخل منافسات "كأس إنتركونتيننتال".

وسيواجه الأهلي نظيره العين الإماراتي، مساء الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي غداً الاحد على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.



ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.