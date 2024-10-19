شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرسم الليلة خطة عبور الزمالك لـ بيراميدز فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يضع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ليلة اليوم السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقام فى الإمارات حيث يرغب البرتغالى في مواصلة النتائج الجيدة بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي منذ أسابيع قليلة.

وحذر جوميز اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى بيراميدز، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل كأس مصر، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمة لاعبو الفريق السماوي.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بيراميدز وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصرى، وإثبات أن الفوز على الأهلى وحصد لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.

ووعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم حسين لبيب رئيس النادى خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.