شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الليلة خطة إسقاط سيراميكا فى مران الأهلى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء غداً الأحد في نصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب محمد بن زايد الذى يستضيف لقاء الغد ، ورفض مارسيل كولر فكرة الانشغال بمواجهة الفائز من الزمالك أو بيراميدز وتجاهل مواجهة سيراميكا، مؤكداً للاعبى الأهلى أن هذا أمرا خطيرا ولابد من التركيز فى مباراة سيراميكا أولاً، لأنها قوية والمنافس يقدم عروضا جيدة أمام الفرق الكبيرة، وحصد كأس الرابطة بما يعنى أنه فريق يمتلك أسلحة كروية كثيرة لذا لابد التركيز فى مواجهته جيداً.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي غداً الاحد على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.