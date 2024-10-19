شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وسيراميكا بالسوبر المحلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم السبت المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الاهلى وسيراميكا في نصف نهائي بطولة السوبر المحلى بحضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر وأيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا بجانب حضور محمد الشناوى كابتن الاهلى ومحمد بسام كابتن سيراميكا وذلك للحديث لوسائل الإعلام عن مباراة الغد وطموحات كل فريق للصعود للمباراة النهائية والتتويج باللقب.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي غداً الاحد على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.